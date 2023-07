Timothy Weah alla Juve, 'mio padre decisivo nella scelta'

(ANSA) - TORINO, 01 LUG - "Mio padre George è un grande tifoso della Juventus e questo mi ha aiutato nella scelta.

Arrivo in uno dei club più grandi, è un sogno che si avvera e non vedo ora l'iniziare". Sono le prime parole del neo bianconero Timothy Weak ai canali della Juventus. "Il periodo di mio padre al Milan - ha aggiunto - fa parte della storia della mia famiglia e ora suo figlio ha la possibilità di giocare in serie A, in uno dei campionati più importanti".

Dopo un passato da attaccante di fascia, Weah jr si è specializzato come esterno basso, "ma giocherò dove mi dice l'allenatore e nel ruolo che è più utile alla squadra. Mi piace correre, crossa, fare assist e spero di contribuire a tanti gol.

Spero - ha concluso Timothy Weah - di raggiungere grandi obiettivi alla Juventus, qui c'è un'ottima squadra, un ottimo staff tecnico e un personale fantastico he lavora dietro le quinte. (ANSA).