Pallavoliste di Usato Garantito si confermano regine d'Europa

(ANSA) - TORINO, 01 LUG - La squadra torinese Usato Garantito si conferma sulla vetta d'Europa ai Giochi Masters di pallavolo femminile, bissando a Tampere (in Finlandia) il successo ottenuto nel 2019 nel capoluogo piemontese. L'Usato Garantito ha superato Brasile, Finlandia e Svizzera, vincendo a punteggio pieno il girone finale che in virtù di cinque vittorie in altrettante partire le ha infine viste laurearsi bicampionesse continentali.

I Giochi Masters di Tampere, alla presenza si di Sergej Bubka, il più grande saltatore con l'asta di tutti i tempi e oggi presidente Imga (International Masters Games), ha visto la partecipazione di oltre 4.000 atleti in rappresentanza di 77 Paesi, in 29 discipline sportive.

La squadra dell'Usato Garantito, nata nel 2017 nell'alveo del 4Volley (società che opera tra Rivalta, Orbassano e Volvera e che nel 2022 ha festeggiato i suoi quarant'anni di vita sportiva), è composta da 13 atlete di oltre 40 anni (c'è anche chi quest'anno toccherà quota 55).

"Ci siamo allenate duramente nel corso dell'intera stagione per difendere il titolo continentale e riportarlo a Torino", afferma Lucia Bioletti nella sua doppia veste di presidente e centrale dell'Usato Garantito. "La nostra non è solo una squadra sportiva, ma un progetto dal forte significato sociale - aggiunge -. Dimostra sul campo che l'attività fisica over 40 non solo fa bene, ma è indispensabile per invecchiare in modo sano e attivo" La spedizione finlandese dell'Usato garantito ha contato sul patrocinio della Città Metropolitana di Torino e sul sostegno di alcuni sponsor (la casa editrice torinese "La Fabbrica delle Illusioni", l'azienda rivolese di lavorazioni meccaniche di precisione "RPM 2000" e quella orbassanese di automazione meccanica "OTS Assembly").

Il roster completo dell'Usato Garantito è formao da Laura Rossari (capitana), Silvia Bianchi, Lucia Bioletti, Sandra Bongiovanni, Romina Brocas, Elena Gennero, Karin Mana, Luana Marsura, Laura Monti, Carla Mosso, Hylda Negri, Debora Variglia, Franca Zuffanti. Allenatore: Marcello Longhin. (ANSA).