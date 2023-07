La mamma, 'tanto spavento ma sono una guerriera'

(ANSA) - TORINO, 01 LUG - "Quando mi sono presentata in ospedale, nel giorno stabilito, i sanitari hanno notato subito che qualcosa non andava. Hanno fatto le analisi, hanno messo a fuoco il problema, me ne hanno parlato e mi sono spaventata tantissimo. Pensavo ai miei quattro figli. Cosa ne sarebbe stato di loro? Ma sono una guerriera, una combattente, e non amo piangermi addosso. E alla fine è andato tutto bene". A parlare con l'ANSA è la signora Nicole, la donna di 43 anni residente in provincia di Cuneo che ha partorito a Torino dopo una gravidanza con utero erniato considerata 'ad altissimo rischio'.

Nicole (moglie di un militare con una lunga esperienza di missioni all'estero) ha dato alla luce una bimba che è stata chiamata Vittoria. La coppia ha altri quattro figli di 2, 8, 13 e 16 anni.

"I medici - commenta - sono stati uno migliore dell'altro.

Persone speciali. E ringrazio anche l'ostetrica che non mi ha mai lasciata sola nemmeno per un attimo". (ANSA).