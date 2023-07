Cuneo Illuminata, un mese di spettacoli e solidarietà

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Dopo quattro anni (di cui due di stop a causa della pandemia) l'edizione estiva di Cuneo Illuminata torna ad accendere gli occhi e i cuori dei cuneesi e dei tanti visitatori. Le tradizionali luminarie verranno infatti accese nella serata odierna alle 22, dopo l'inaugurazione con i saluti istituzionali. Gli spettacoli di luci si terranno ogni venerdì, sabato e domenica alle 22 e alle 22,30.

Tanti gli eventi in programma per tutto il mese di luglio: musica, teatro, laboratori, mercatini, aperitivi e visite guidate, oltre alla solenne processione della Madonna del Carmine del 15 luglio, fulcro della manifestazione. Particolare attenzione quest'anno è dedicata alla solidarietà, con la raccolta fondi a favore dei comuni alluvionati dell'Emilia Romagna. I ricavi della cena "Milleluci nel piatto" del 6 luglio andranno invece alla Fondazione Ospedale di Cuneo per finanziare l'acquisto di una nuova PET.

Da giovedì 6 a domenica 9 luglio si affiancherà all'Illuminata un ampio programma di eventi e manifestazioni pensati per celebrare il primo compleanno del Rondò dei Talenti, polo educativo voluto e promosso dalla Fondazione CRC. La manifestazione, giunta alla sua 7a edizione estiva, è organizzata dall'associazione Comitato Cuneo Illuminata, di cui fanno parte: Comune di Cuneo, Comitato Madonna del Carmine, ATL del Cuneese, Promocuneo, WeCuneo, Confartigianato Imprese Cuneo e Conitours. (ANSA).