A Wonderwood sul lago Maggiore arriva 'Il Gruffalò'

(ANSA) - VERBANIA, 01 LUG - A Wonderwood, il parco divertimenti di Trarego Viggiona sulle montagne che sovrastano il lago Maggiore nel Verbano-Cusio-Ossola, arriva Gruffalò, il protagonista dell'omonimo bestseller della narrativa infantile della scrittrice inglese Julia Donaldson. Questa mattina è stato inaugurato un nuovo percorso nel bosco, lungo due chilometri e percorribile in mezz'ora, che attraverso undici tappe e altrettanti pannelli consentirà ai piccoli visitatori di scoprire quali sono gli animali del bosco, di cosa si cibano, come sono fatte le loro tane e altre curiosità sull'ambiente che li circonda, sempre accompagnati dai personaggi del racconto.

Il nuovo percorso, chiamato 'Il Gruffalò, Nature Discovery', parte dal parcheggio Monte Carza e arriva alla panchina gigante con vista sul lago, per far ritorno al punto di partenza a pochi metri dall'ingresso di Wonderwood. (ANSA).