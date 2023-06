Metalmeccanici verso sciopero 7 luglio, unità ci rafforza

(ANSA) - TORINO, 30 GIU - I metalmeccanici di Torino preparano, insieme, lo sciopero del 7 luglio, con un presidio in piazza Castello. E' un messaggio unitario quello che arriva dall'attivo dei delegati e delle delegate di Fim, Fom e Uilm, riuniti presso il Santo Volto di Torino per confrontarsi sulle condizioni economiche e sociale della categoria e preparare la mobilitazione.

"Un'iniziativa unitaria che a Torino mancava da troppo tempo ci ha consentito un confronto chiaro, diretto sul merito delle cose. Il messaggio che si alza dalla platea dei delegati e delegate è quello di far valere le ragioni della richiesta di politiche Industriali che diano risposte concrete al settore.

L'unità ci rafforza, Sarà una vertenza con tempi medio lunghi e oggi è l'inizio di un percorso" afferma il segretario generale della Fim Cisl Torino e Canavese Rocco Cutrì.

"Oggi è stata una bella giornata unitaria di confronto.

Servono politiche industriali efficaci per il rilancio della manifattura in Italia. In particolar modo servono a Torino, una città che ha già perso buona parte del suo tessuto industriale e che non può permettersi di arretrare ulteriormente. Va quindi rilanciato il comparto dell'automotive e valorizzato quello dell'aerospazio prevedendo da parte del governo risorse idonee" sottolinea il segretario generale della Fiom Cgil Torino Edi Lazzi "Oggi per noi è stata una giornata importante dopo tanti anni abbiamo fatto un'attivo unitario mettendo al centro il lavoro, sappiamo che è un percorso lungo con tante difficoltà dovute anche alle nostre differenze ma il compito più importante per tutelare le lavoratrici e lavoratori è mettere al centro le cose che ci uniscono dialogando con la politica al di là del colore e non farci usare per i loro scopi" aggiunge Luigi Paone, segretario generale della Uilm Torino. (ANSA).