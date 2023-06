Inaugurato a San Damiano ambulatorio veterinario sociale

(ANSA) - ASTI, 30 GIU - E' stato inaugurato anche a San Damiano d'Asti il primo ambulatorio sociale veterinario nell'Asl di Asti, che ha sede in via San Sebastiano 14/16, su iniziativa della Regione Piemonte e dell'assessore al Benessere Animale, Chiara Caucino. L'ambulatorio garantirà prestazioni sanitarie preventive gratuite a favore di animali d'affezione di proprietà delle persone in carico ai servizi sociali.

"Prosegue - ha spiegato Caucino - il nostro percorso di inaugurazioni dei 15 ambulatori veterinari sociali piemontesi, fra cui quello di San Damiano d'Asti. La situazione dopo la pandemia, di profonda crisi economica, ha inciso pesantemente sui soggetti fragili in stato di bisogno seguiti dai servizi sociali piemontesi che, in molti casi, sono detentori di animali d'affezione". A farle eco il direttore generale dell'Asl di Asti, Francesco Arena: "Abbiamo accolto con favore l'iniziativa voluta dalla Regione Piemonte, ritenendo importante questa misura di aiuto alle fasce più deboli dei nostri assistiti, per i quali sarà ora più semplice e realizzabile il loro desiderio di poter accogliere o mantenere con sé un compagno di vita a quattro zampe".

Soddisfazione espressa anche dal sindaco di San Damiano d'Asti, Davide Migliasso: "Aver pensato alla tutela delle fasce più deboli è un gesto che reputo lodevole e apprezzabile.

Un'azione che valorizzerà anche tutta la nostra sanità". (ANSA).