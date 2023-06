In bici fra le regge, una ciclovia nella Corona di Delizie

(ANSA) - TORINO, 30 GIU - Un viaggio fra le meraviglie sabaude in sella a una bicicletta, su un percorso che si candida anche ad essere un nuovo asse di collegamento per l'uso quotidiano. Si presenta così la futura ciclovia Corona di Delizie, 40,3 chilometri fra i comuni di Venaria, Rivoli e Stupinigi, attraverso tre parchi naturali e tre residenze reali, che la Regione realizzerà grazie ai fondi Fesr con una stanziamento complessivo di 40 milioni, 10 ciascuno per questa ciclovia, quella delle colline Unesco e del Lago Maggiore, più altri 10 che saranno messi a bando per i Comuni per progetti più piccoli.

"Siamo stati i primi ad aver avuto approvato il Fesr da Bruxelles - ricorda il presidente della Regione, Alberto Cirio - e grazie a questo possiamo partire con le progettazioni. Sono 40 milioni per piste ciclabili vere, cioè esclusive, totalmente in sicurezza e con una doppia funzione, per il turismo e per l'uso quotidiano per alleggerire il traffico e ridurre l'inquinamento.

Ho l'ambizione che il Piemonte sia la regione d'Europa con il maggior chilometraggio di piste ciclabili". Per il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, il progetto "oltre a cambiare il paradigma della mobilità, disegna una strategia unitaria di posizionamento, anche internazionale, del nostro territorio. La bicicletta è uno degli elementi su cui possiamo giocarci una carta importante di competitività rispetto a territori che su questo sono molto attrattivi. Coniugare il nostro patrimonio paesaggistico, culturale, storico - aggiunge - è un unicum che dobbiamo mettere a sistema". A presentare il progetto anche l'assessore regionale ai Trasporti, Marco Gabusi, che sottolinea come una pista generi "circa 400mila euro di prodotto interno lordo a km all'anno", e il presidente dell'Ente Parchi Reali, Luigi Chiappero. "Ho pensato che ci dovesse essere qualche cosa che legasse e facesse parlare insieme le nostre regge - dice - e l'ideale è una pista ciclabile, che io immagino anche come cammino, che deve essere un posto che passa vicino alle cose, ai servizi, alle bellezze". (ANSA).