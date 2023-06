Gdf Vercelli, sequestrati 200 cosmetici in negozio etnico

(ANSA) - VERCELLI, 30 GIU - Oltre 200 prodotti cosmetici tra lozioni per il viso, olii per il corpo, saponette e dentifrici sono stati sequestrati dai funzionari dell'ufficio delle dogane e dai militari della guardia di finanza di Vercelli in un negozio etnico del capoluogo. Nell'operazione congiunta è stato scoperto che gli articoli posti sugli scaffali non erano conformi alla normativa sulla corretta etichettatura; dalle ispezioni è emerso infatti che le confezioni non indicavano la composizione dei prodotti, le precauzioni d'uso, ed era assente la traduzione in lingua italiana. Il titolare dell'esercizio commerciale è stato segnalato all'Asl per l'eventuale sanzione, che può oscillare da un minimo di 500 ad un massimo di 4.000 euro.

I funzionari doganali, dopo il sequestro della merce, hanno prelevato campioni degli articoli posti in vendita per sottoporli a successiva analisi da parte dei laboratori chimici dell'agenzia delle dogane. (ANSA).