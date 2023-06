Cuadrado addio alla Juve, 'ho difeso una maglia leggendaria'

(ANSA) - TORINO, 30 GIU - "Grazie Dio, storia di un grande amore: è quella che oggi si chiude per me dopo 8 stagioni con la maglia della Juventus": comincia così il lungo messaggio social di Juan Cuadrado dopo l'addio ai bianconeri. "Abbiamo vinto e gioito insieme, superando uniti anche i momenti di difficoltà, sempre e solo a difesa di questa leggendaria maglia bianconera - ha aggiunto su Instagram - e per tutti questi momenti speciali voglio dire grazie ai tifosi e alla società, una grande famiglia che non mi ha fatto mai mancare affetto e stima".

I suoi numeri sono importanti: "E ora, dopo 314 partite e 11 trofei alzati al cielo è arrivato il momento di salutarsi, anche se quello ai colori bianconeri non sarà mai un addio - i saluti con le emoticon con le faccine tristi - grazie Juventus, è stato bello! Fino alla fine!". (ANSA).