Casale Monferrato celebra i Beatles

(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 30 GIU - E' dedicata alla celeberrima band inglese la mostra - inaugurazione domani primo luglio - allestita fino al 6 agosto nelle sale espositive al secondo piano del Castello di Casale Monferrato (Alessandria).

'The Beatles. Favolosa epopea' racconta i 4 musicisti di Liverpool attraverso un'ampia selezione di foto d'epoca, soprattutto del tour italiano, poster, libri, riviste e memorabilia. Non mancano oggetti più recenti sull'immagine iconica del popolare gruppo.

"Sarà un'esperienza per i visitatori - è certa l'assessora Gigliola Fracchia -. Un'occasione per entrare in contatto con veri e propri miti del costume e della musica internazionale grazie a un percorso che mostrerà una parte importante di un'epoca. E per chi ha avuto la fortuna di vivere quegli anni sarà un felice ritorno".

All'inaugurazione è prevista la presenza di Gianfranco Raffaldi, noto musicista che fu al Velodromo Vigorelli di Milano (24 giugno 1965) in occasione del concerto dei Beatles. (ANSA).