Alessandria, Regione inaugura ambulatorio sociale veterinario

(ANSA) - ALESSANDRIA, 30 GIU - E' in via Venezia 6, nei locali Asl Alessandria, l'Ambulatorio sociale veterinario, inaugurato oggi dall'assessore regionale Chiara Caucino (Benessere animale). Garantisce prestazioni sanitarie di base (prelievi ematici, vaccinazioni, sterilizzazioni) gratuite, a favore degli animali di proprietà delle persone in carico ai servizi sociali. E' il quarto, "ad oggi, quello con la location più bella", sottolinea Caucino. Entro settembre si arriverà a 15 su tutto il territorio piemontese. "Grande soddisfazione perché questa operazione è stata realizzata con 310mila euro - rimarca l'assessore -. Sono 260mila i soggetti accompagnati dai servizi sociali e posseggono 30mila animali d'affezione. Da qui, se ne capisce l'importanza". Operazione all'insegna della collaborazione e in nome della solidarietà.

"La prossima settimana - anticipa Caucino - firmerò un protocollo d'intesa con la Lav, perché i volontari ci affiancheranno in una serie di servizi volti ad accompagnare fisicamente gli utenti in queste sedi e aiutarli ad acquistare farmaci e quanto necessario dopo le visite".

Tra gli obiettivi evitare abbandoni; fare in modo che i più fragili non abbiano un ulteriore aggravio economico per il sopraggiungere di una malattia; scongiurare situazioni igienico-sanitarie critiche. Confermando il Piemonte sempre più amico degli animali e dei padroni. "Si tratta di politica dall'alto valore sociale, con un progetto davvero importante", rimarca l'on. alessandrino Riccardo Molinari, capogruppo Lega alla Camera. (ANSA).