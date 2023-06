(ANSA) - TORINO, 30 GIU - Addio a Mario Virano, l'uomo del dialogo della Torino-Lione. Lo annuncia Telt, la società di cui era direttore generale dal 2015. Virano, nato a Rivoli (Torino) nel 1944, ha presieduto dal 2006 al 2014 in qualità di commissario straordinario del Governo, ha presieduto l'Osservatorio Torino-Lione. Ha svolto incarichi internazionali nel Comité de Transport Public des Communautés Européennes e nella Uitp. Ha diretto per un decennio la Eidos spa (Studi, Ricerche, Progettazione), ed è stato ad della società autostradale Sitaf e consigliere di amministrazione dell'Anas.

"Il presidente e tutti i colleghi - si legge in una nota - si stringono con affetto intorno alla famiglia dell'architetto Virano, ricordando l'uomo e il professionista che ha dedicato la sua vita alla realizzazione della nuova ferrovia Torino-Lione, promuovendo il dialogo e il confronto all'interno e all'esterna della società". (ANSA).