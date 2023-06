Ad Asti tavolo lavoro per l'inserimento richiedenti asilo

(ANSA) - ASTI, 30 GIU - È stato avviato dal Prefetto di Asti, Claudio Ventrice, un tavolo di lavoro, composto da Unione industriale, Ance Asti, organizzazioni sindacali, Agenzia Piemonte Lavoro, Cpia, nonché dai referenti dei centri di accoglienza per richiedenti asilo e dei progetti Sai del territorio, per l'inserimento socio-lavorativo di richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, oltre che per cittadini stranieri in condizione di vulnerabilità.

"Il Tavolo - spiegano dalla Prefettura di Asti - che vede la partecipazione di Agenzia Piemonte Lavoro e delle organizzazioni sindacali, vuole assicurare il corretto ed efficace incontro tra le esigenze, da un lato, di integrazione socio-lavorativa dei migranti e, dall'altro, di reperimento di forza lavoro espressa dalle imprese, individuando i percorsi formativi necessari, soprattutto sotto il profilo della sicurezza sul lavoro".

