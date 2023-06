Vercelli, no ad ambulatorio per reazioni avverse a vaccini Covid

(ANSA) - VERCELLI, 29 GIU - Il Consiglio comunale di Vercelli non ha approvato l'ordine del giorno presentato da Michelangelo Catricalà, ex M5S e ora nel gruppo misto, con cui chiedeva di istituire all'ospedale Sant'Andrea un ambulatorio dedicato a chi ha avuto reazioni avverse al vaccino contro il Covid.

Alla proposta del consigliere comunale di minoranza hanno votato diversamente le due forze di maggioranza che sostengono la giunta Corsaro: il gruppo della Lega, al cui interno ci sono medici, ha votato quasi tutto contro, Fratelli d'Italia ha votato favorevolmente. Il Pd ha votato contro la proposta. "Io ho avuto casi di reazioni avverse vicini alla mia famiglia", ha evidenziato Catricalà.

La consigliera di minoranza di SiAmo Vercelli, medico del Sant'Andrea, ha evidenziato come "l'Asl di Vercelli abbia tutti i mezzi per aiutare queste persone: questa non è la sede giusta", mentre per il capogruppo Pd, Fragapane, "è doveroso ascoltare le sofferenze delle persone, ma la richiesta di Catricalà presenta tanti vizi".

La discussione è terminata con 12 voti contrari (Lega, Pd, SiAmo e un consigliere di Forza Italia), 9 favorevoli (tutta Fdi, uno della Lega, due di Fi). (ANSA).