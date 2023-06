Verbania, al via a settembre il restauro di Palazzo Cioja

(ANSA) - VERBANIA, 29 GIU - Partiranno a settembre e si concluderanno un anno e due mesi dopo, stando alle tempistiche annunciate dall'amministrazione comunale, i lavori di ristrutturazione del seicentesco Palazzo Cioja a Verbania.

L'appalto, da cinque milioni di euro finanziati con i fondi del Pnrr, è stato vinto da una ditta di Novara.

I lavori sull'edificio, che si trova sul lungolago di Suna, riguardano innanzitutto la messa in sicurezza dell'immobile, intervenendo sulla copertura, sui solai lignei e sulle volte. Si interverrà inoltre sui serramenti esterni e sugli spazi interni, che verranno riorganizzati affinché possano, in futuro, ospitare associazioni di promozione locale, culturale e del territorio.

"Sono felice di annunciare il recupero di questo bellissimo palazzo di proprietà comunale abbandonato ormai da tantissimi anni - il commento del sindaco di Verbania, Silvia Marchionini -. È l'ultimo di una serie di importanti investimenti fatti in questi due mandati amministrativi, seguendo un piano strategico e complessivo per recuperare e restituire alla città il suo ricco patrimonio culturale e storico". L'assessore comunale ai Lavori pubblici, Raffaele Allevi, ha spiegato che "sono previsti la realizzazione di bagni, di locali predisposti ad uso ufficio, degli impianti elettrici, meccanici e speciali e la realizzazione del nuovo ascensore". (ANSA).