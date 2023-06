Stupinigi, sopralluogo in vista del futuro masterplan

(ANSA) - TORINO, 29 GIU - Restauro di importanti parti dell'appartamento di ponente della Palazzina di Caccia di Stupinigi, sia negli ambienti aulici, sia nelle gallerie di collegamento, ma anche per l'appartamento Carlo Felice; adeguamento degli spazi aperti e recupero del parco interno; completamento e riqualificazione della grande scuderia di ponente; riutilizzo dei poderi dell'antico complesso agricolo denominato Concentrico in attività commerciali legate alla vendita di prodotti locali.

Sono alcune delle azioni previste dal masterplan 'Azioni per la valorizzazione e lo sviluppo del distretto dei comuni del protocollo', condiviso dalla Regione Piemonte e dai comuni di Nichelino, Orbassano, Candiolo, Beinasco, None e Vinovo per la riqualificazione del distretto reale di Stupinigi, dove, questa mattina, i componenti della Commissione cultura hanno effettuato un sopralluogo.

"Obiettivo di questi interventi - spiega il presidente dell'ente di gestione delle aree protette dei Parchi reali, Luigi Chiappero - è realizzare continuità tra tutti gli ambienti a servizio di Stupinigi. Il progetto per il restauro del Parco Storico della Palazzina di Caccia, il ripristino dei cancelli e delle mura perimetrali è gestito dalla Fondazione Ordine Mauriziano che ha ottenuto fondi Pnrr, per circa 2 milioni di euro, attraverso il bando del ministero della Cultura dedicato ai parchi e ai giardini storici, finanziato dall'Ue attraverso i fondi NextGenerationEU. Altri 5 milioni di euro - ha aggiunto Chiappero - arriveranno da fondi ministeriali per il completamento del percorso museale, per il restauro dell'appartamento Principe di Carignano e per migliorare l'accessibilità". Il completamento dei restauri sarà a cura della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali che avvierà la progettazione degli interventi e promuoverà una ricerca di fondi per un piano biennale di investimenti. (ANSA).