Raduno Madonnina dei centauri, Alessandria punta a 1000 iscritti

(ANSA) - ALESSANDRIA, 29 GIU - Il 78/o Motoraduno internazionale Madonnina dei Centauri si tiene quest'anno dal 7 al 9 luglio tra Alessandria e la vicina Castellazzo Bormida, dove si trova il santuario della patrona. In programma riti religiosi, escursioni panoramiche in Monferrato, intrattenimenti musicali e culinari, scambi con le delegazioni straniere e la sfilata finale.

Dopo lo stop in pandemia Covid e la ripartenza nel 2022, l'obiettivo degli organizzatori è di superare 1.000 partecipanti. Le aspettative sono buone, con le adesioni di Spagna, Svizzera, Francia, Belgio, Norvegia, Finlandia, Olanda, Germania.

Il 2023 coincide con il 90esimo del Moto Club Castellazzo. Si era deciso di rievocare il viaggio del 1949, quando 13 motociclisti Guzzi portarono la lampada votiva - forgiata e dedicata quell'anno alla patrona - per farla accendere da Pio XII. Per i problemi di salute di papa Francesco la delegazione ha rinunciato. (ANSA).