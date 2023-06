Piantare atleti, podcast con Zorzi avvicina atleti e agricoltori

(ANSA) - TORINO, 29 GIU - L'ex campione del mondo di pallavolo Andrea Zorzi è la voce protagonista del podcast "Piantare Atleti. Giocando tra sport e agricoltura", un dialogo tra agricoltori e atleti prodotto da Qui Da Noi, il progetto di Confcooperative Fedagripesca.

In ogni episodio indaga somiglianze e differenze tra la produzione di un prodotto gastronomico e una disciplina sportiva; intervista produttori agricoli di cooperative sparse su tutto il territorio nazionale, in un viaggio che tocca cinque prodotti tipici italiani: olio extravergine di oliva, aceto balsamico, vino, Parmigiano Reggiano e miele. Ma rivolge le sue domande anche a cinque atleti italiani: l'allenatore della nazionale maschile di pallavolo Ferdinando De Giorgi, il marciatore Maurizio Damilano, medaglia d'oro alle Olimpiadi 1980 e campione del mondo nel 1987 e 1991, il ciclista campione del mondo nel 1988 Maurizio Fondriest, la campionessa paraolimpica nel 2021 Ambra Sabatini e lo schermidore Giorgio Avola, medaglia d'oro alle Olimpiadi del 2012.

"'Piantare Atleti' - spiega Carlo Piccinini, presidente di Confcooperative Fedagripesca - nasce dalla volontà di raccontare la cooperazione agroalimentare, con i suoi valori, il legame con il territorio, la vocazione intergenerazionale e la visione di futuro, in un momento di profonda difficoltà per i produttori, messi alle strette dall'aumento dei costi di produzione e dall'avversità dei cambiamenti climatici".

Ma 'Piantare Atleti' non è solo podcast: è anche contest. "La tua ricetta per Piantare Atleti" è il concorso aperto fino al 21 luglio a chi pubblica sui social la foto di una ricetta elaborata con i cinque prodotti protagonisti dei podcast, aggiungendo il tag @quidanoi.

Il podcast è disponibile sulle piattaforme digitali Spotify - Apple podcasts, Google podcasts, Stitcher, Amazon music. (ANSA).