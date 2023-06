Festivalbook San Gaudenzio, terza edizione ad Ivrea

(ANSA) - TORINO, 29 GIU - Torna ad Ivrea, per il terzo anno il FestivalBook San Gaudenzio, organizzato nella splendida chiesa tardo barocca di San Gaudenzio dall'Associazione Luci di Ivrea, con lo scopo di promuovere gli autori del territorio canavesano e piemontese. Gli eventi sono gestiti da Edizione Pedrini.

Tra le firme più conosciute i graditi ritorni, a Ivrea ci saranno Gianni Oliva con il suo ultimo libro 'Il Purgatorio dei Vinti, e Pier Franco Quaglieni, direttore del Centro Studi Pannunzio di Torino che presenta il suo volume fresco di stampa 'Diario italiano', la cui copertina è stata realizzata da Ugo Nespolo.

Tra gli altri incontri si segnalano quelli con la scrittrice torinese Marina Rota, che presenta il libro 'Amalia Guglieminetti - L'amore in versi con Guido Gozzano'; con l'artista eporediese Eugenio Pacchioli che presenta il volume d'Arte 'I Barbari oggi arrivano a Ivrea' a cui seguirà Maurizio Pitti con il libro 'Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?'.

E, ancora, con Laura Decanale Bertoni, che presenterà 'Crociate Templari Reliquie. 1071-1453 Valle d'Aosta e Canavese senza confini'; con la scrittrice di Montalto Dora Luciana Banchelli con 'Antologia Gotta'; Silvia Battistello con 'Ivrea 1400 guida alla Città medievale per Viaggiatori del tempo', Danilo Alberto con il suo romanzo 'Istantanea nell'ombra", e tanti altri.

In calendario anche il sorprendente sedicenne Federico Mantegari, autore del romanzo storico 'Il Segreto dei Trèves Custodi del Graal", e l'omaggio a Guido Gozzano con il libro 'La montagna guaritrice' in occasione del 140/o anno della sua nascita, presentato dall'autrice Chantal Vuillermoz. In programma anche appuntamenti di teatro e pittura e il Mercatino del libro usato. (ANSA).