Cisl Piemonte, Luca Caretti eletto nuovo segretario

(ANSA) - TORINO, 29 GIU - Luca Caretti, 54 anni il prossimo 1 luglio, è il nuovo segretario generale della Cisl Piemonte. Lo ha eletto, con 91 voti su 94, il consiglio generale della Cisl regionale, riunito oggi a Torino alla presenza del leader Cisl, Luigi Sbarra e del segretario uscente Alessio Ferraris.

Nato a Premosello Chiovenda e residente a Cambiasca, nella provincia di Vco, padre di tre figli, Caretti, prima di essere eletto nel marzo del 2013 segretario generale della Cisl Piemonte Orientale, è stato per sei anni al vertice della Cisl del Verbano Cusio Ossola. Componente del Consiglio generale Cisl Confederale dal 2013, nel dicembre del 2016 è stato nominato membro del Comitato nazionale transfrontalieri. A novembre 2019 è entrato nella segreteria regionale Cisl, diventandone segretario generale aggiunto nel marzo 2022.

"Mi impegnerò - spiega Caretti - per l'affermazione di un sindacato sempre più vicino alle persone, ai lavoratori e ai deboli. Raccolgo l'eredità importante di Alessio Ferraris che, oltre a dialogare in modo costruttivo con tutti i nostri interlocutori, ha saputo rinnovare e creare una squadra motivata e coesa. Nel segno della continuità politica, puntiamo a mantenere saldi i rapporti con le istituzioni, il mondo delle imprese e con Cgil e Uil. Oltre a combattere il lavoro povero e precario e a ottenere maggiori tutele per giovani e donne, - aggiunge Caretti - continueremo il confronto con la ciunta regionale per dipanare matasse importanti come la sanità, la sicurezza nei luoghi di lavoro e lo sviluppo del Piemonte".

Con Luca Caretti compongono la nuova segreteria regionale della Cisl, Bruna Tomasi Cont, riconfermata nell'incarico, e Gianni Baratta che ritorna in segreteria regionale dopo circa un anno di assenza. (ANSA).