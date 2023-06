Asprocarne, fatturato da record a 21,5 milioni

quell (ANSA) - TORINO, 29 GIU - Asprocarne Piemonte, l'associazione di produttori di carne bovina con 400 associati, ha chiuso l'ultimo bilancio con il massimo fatturato della sua storia, 21,5 milioni di euro.. Aumentato del 15% il numero dei capi da macello conferiti ai soci, dell'8% quello dei capi da ristallo forniti agli allevatori e del 26% il fatturato totale del servizio.

Sono alcuni dei dati esaminati dall'assemblea dei soci che ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione per il triennio 2023-2025, composto da 17 allevatori.

"E' stato un anno di crescita ulteriore sotto tutti i pinti di vista - afferma Franco Martini, presidente di Asprocarne - e si sono gettate le basi per uno sviluppo concreto dei progetti di rilancio della razza Piemontese che, purtroppo, in questi mesi vede aumentare sempre di più le proprie difficoltà in una spirale che sembra non avere mai fine". In quest'ottica si inserisce il progetto 'Svezzamenti Piemontesi che ha coinvolto alcuni allevamenti selezionati "per effettuare - spiega Asprocarne - Un servizio di condizionamento dei capi da ristallo", con l'obiettivo di "fornire ai nostri soci ingrassatori dei bovini già predisposti a iniziare al meglio il ciclo di ingrasso e finissaggio".

Il progetto vedrà pieno sviluppo nel corso del 2023. (ANSA).