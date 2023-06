A Incisa Comune con Sos Donna per ricordare Floriana

(ANSA) - ASTI, 29 GIU - A Incisa Scapaccino (Asti) si preparano iniziative contro la violenza di genere, per ricordare Floriana Floris, 49 anni, vittima dell'omicidio per cui è accusato il compagno Paolo Riccone. Tra i primi Comuni, infatti, nei mesi scorsi, a prenotare la mostra "Non crederci! Se ti tratta male e poi ti dice: non lo farò più…", anche Incisa.

"E' l'intera comunità - dice il sindaco Matteo Massimelli - a riflettere su quanto è accaduto e a chiedersi quale sia il modo migliore per ricordarla. Insieme a questo pensiero il Comune sta ragionando con il Progetto Sos donna e l'Associazione Mani Colorate sulle iniziative da attuare per sensibilizzare maggiormente la nostra popolazione sulla violenza di genere, mettendo in campo azioni per prevenire atti di sopraffazione e non fare sentire sola la vittima di violenza. In tutti i casi è il dialogo a fare la differenza. La tragica morte di Floriana ha risvegliato gli animi". Il lavoro di riflessione è in corso e si concretizzerà in autunno, in coincidenza con l'apertura della mostra "Non crederci!".

Numerose le frasi su Floriana e sulla necessità che le vittime di violenza si facciano aiutare che i visitatori hanno impresso finora sulle lenzuola usate del Cardinal Massaia che completano "Non crederci!". (ANSA).