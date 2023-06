Terzo valico, sopralluogo della commissione regionale a Novi

(ANSA) - TORINO, 28 GIU - La seconda commissione regionale del Piemonte, presieduta dal leghista Valter Marin e con i consiglieri regionali del Gianluca Gavazza e Paolo Demarchi, ha effettuato oggi un sopralluogo ai cantieri del Terzo valido ferroviario a Novi Ligure (Alessandria).

"Una visita utilissima - sottolinea Marin - innanzitutto perché ci ha permesso di verificare il rispetto del cronoprogramma che fissa la fine dei lavori a dicembre del 2025.

Stiamo parlando del cantiere della più grande opera pubblica d'Europa che, una volta terminata, permetterà di risparmiare cinque giorni di navigazione tra il Mediterraneo e il Porto di Rotterdam".

"Grazie al Terzo Valico e all'incrocio magico delle tratte ad Alta Velocità Genova-Rotterdam e Lisbona-Kiev non solo avremo minor inquinamento, ma faremo del Piemonte il nodo strategico europeo per il trasporto delle merci e delle persone, - prosegue Marin - con opportunità di sviluppo economico e logistico che avranno ricadute su tutta l'Italia e l'intero continente. In un cantiere dove operano più di 5mila persone sono rimasto favorevolmente impressionato da quanti giovani siano impegnati nella realizzazione di quest'opera". (ANSA).