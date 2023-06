Teatro Regio Torino, cast stellare per il Concerto di Gala

(ANSA) - TORINO, 28 GIU - Con il Concerto di Gala di giovedì 6 luglio alle 19, il Regio rende omaggio alla storica inaugurazione del Teatro, avvenuta il 10 aprile 1973 con I Vespri siciliani di Giuseppe Verdi firmati da Maria Callas. Il maestro Riccardo Frizza sale sul podio dell'Orchestra e Coro del Teatro Regio per dirigere un cast stellare, che vede tra i protagonisti Roberta Mantegna, Piero Pretti, Vladimir Stoyanov e Michele Pertusi. Il Coro del Teatro Regio è istruito per la prima volta dal maestro Ulisse Trabacchin. Il grand-opéra viene eseguito in forma di concerto nella versione italiana di Arnaldo Fusinato.

"La scelta dei Vespri, titolo emblematico per la rinascita del Regio, è il modo migliore per celebrare questi 50 anni: una ricorrenza che non guarda solo al passato, ma soprattutto al presente e al futuro" afferma il sovrintendente Mathieu Jouvin.

"Dopo l'illuminazione della Mole Antonelliana, le due giornate di Teatro a porte aperte, che hanno accolto più di diecimila persone, lo speciale che ci ha dedicato Rai Cultura e lo straordinario incontro con Raina Kabaivanska, non poteva mancare un omaggio in musica alla storica inaugurazione del 1973", aggiunge il direttore artistico Cristiano Sandri.

L'opera di Verdi, emblema del Risorgimento italiano, narra la ribellione di un popolo all'invasore straniero. Les Vêpres siciliennes, grand-opéra in francese, venne rappresentata per la prima volta all'Opéra di Parigi nel 1855. In Italia fu poi censurata nel tentativo di annullarne l'effetto patriottico e cambiò più volte titolo.Il 10 aprile 1973 Maria Callas firmò, insieme a Giuseppe Di Stefano, l'unica regia della sua vita, quella per I Vespri siciliani di Giuseppe Verdi, dando vita a un evento capace di catalizzare l'attenzione del mondo. (ANSA).