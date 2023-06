Rinnovato reparto Dialisi all'ospedale Martini di Torino

(ANSA) - TORINO, 28 GIU - L'ospedale Martini di Torino ha un reparto di Dialisi completamente rinnovato. Il taglio del nastro oggi, con il governatore del Piemonte Alberto Cirio, il direttore della Asl Città di Torino Carlo Picco, e con l'arcivescovo emerito Cesare Nosiglia, che ha benedetto i nuovi spazi e l'intera struttura.

I posti letto per la dialisi sono aumentati del 25% e sono stati dotati delle più moderne tecnologie. Il prodotto che deve essere infuso al dializzato non viene più realizzato dall'infermiere separatamente per ogni paziente, ma è preparato in modo centralizzato. C'è anche un piccola sala, progettata in tempo di pandemia da Covid-19, che permette di tenere separati i pazienti affetti da malattie infettive.

Ogni singola dialisi, è stato spiegato, prevede l'uso di 120 litri di acqua di rete che viene purificata e messa a contatto con il sangue. Avere acqua ultra-pura è fondamentale, e le attuali tecnologie eseguono la migliore purificazione. La successiva preparazione del cosiddetto 'bagno di dialisi' avviene centralmente con controllo da remoto.

Ogni letto è dotato di un monitor interfacciato con la cartella clinica del paziente, e anche di un televisore che il dializzato può guardare ascoltando l'audio con le cuffiette. Il tutto in un ambiente moderno, ben climatizzato e reso particolarmente gradevole da grandi vetrate affacciate sul verde. (ANSA).