Rfi realizzerà linea ferroviaria diretta Porta Nuova-Porta Susa

(ANSA) - TORINO, 28 GIU - Nascerà una linea diretta per collegare le due stazioni ferroviarie di Porta Susa e Porta Nuova a Torino. Rete Ferroviaria Italiana ha pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione per un valore di 68 milioni di euro, finanziati anche con i fondi Pnrr.

La nuova linea diretta consentirà di eliminare l'attuale interferenza tra relazioni suburbane e merci dirette a Orbassano-Modane con quelle a lunga percorrenza Torino-Milano e del traffico regionale Torino-Milano-Aosta. Obiettivo del progetto - spiega Rfi - è quello di "incrementare il flusso ferroviario e la possibilità di inserire nuovi servizi delle linee Sfm separando la direttrice Torino-Milano dalla Torino-Modane".

I lavori prevedono il prolungamento della galleria artificiale nella zona di Largo Turati per circa 120 metri, l'ingresso in stazione Porta Nuova in corrispondenza dell'attuale Squadra Rialzo e l'attrezzaggio ferroviario dell'intero tratto di linea con le necessarie modifiche negli impianti delle due stazioni. (ANSA).