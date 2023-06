Nuova vita al Museo del Ruché, riapre il 2 settembre

(ANSA) - TORINO, 28 GIU - Dopo sei mesi di lavori per un meticoloso restauro, a Castagnole Monferrato (Asti) riapre nella nuova veste il Museo del Ruchè Tre sale e un infernot dedicati alla storia e al mondo di un vino docg sempre più amato, in Italia e all'estero.

Promotore e finanziatore dell'iniziativa, con il contributo della Regione Piemonte, è il vigneron Luca Ferraris, a guida dell'azienda di famiglia Ferraris Agricola, 34 ettari di vigneti di proprietà. Un'azienda nata dal nucleo di Castagnole Monferrato per poi ampliarsi con le acquisizioni do Vigna del Parroco, Cà Mongròss a Montegrosso d'Asti e Tenuta Santa Chiara, a Monastero Bormida; 300mila bottiglie prodotte, di cui terzi di Ruchè.

Il nuovo Museo del Ruchè aprirà al pubblico il 2 settembre: "Nasce - spiega Luca Ferraris - nella casa dove è iniziata la storia imprenditoriale della mia famiglia: è un luogo della memoria. una cantina storica, che abbiamo voluto eleggere a spazio di valorizzazione di un intero territorio che intorno al Ruchè ha costruito la sua fortuna".

Il percorso nella prima sala parte con la narrazione dell'esperienza in California del bisnonno di Luca Ferraris e si conclude con la figura di Don Giacomo Cauda, il 'papà' del Ruchè. La seconda sala è un omaggio al Monferrato, un'immersione nel suo territorio: qui il protagonista è l'enologo americano Randall Gham, pioniere dell'introduzione di alcuni varietà francesi di vite in California.

Nella terza sala guardando un docufilm si apprende la storia moderna del Ruché e di Ferraris agricola. L'ultima tappa è l'infernot con la sua pietra bianca arenaria che permette la conservazione negli anni delle bottiglie.

Il nuovo museo del Ruché parte dai lusinghieri numeri del 2022, 12.600 persone in visita all'azienda e alla struttura non ancora restaurata, o partecipanti alle degustazioni, +40% di presenze rispetto al 2021. (ANSA).