Nova Coop lancia a Torino il nuovo format InCoop

TORINO, 28 GIU - Offrire ai cittadini un nuovo tipo di negozio di vicinato, con una ricca offerta di prodotti per un veloce consumo, è l'obiettivo dei due nuovi punti venditi di Nova Coop, che si inaugureranno domani, 29 giugno, in via Madama Cristina e in corso Inghilterra, a Torino. I due nuovi negozi si chiameranno InCoop e rappresenteranno - ha spiegato oggi Fabio Lischetti, responsabile della rete vendita Nova Coop - un esperimento in vista di una probabile futura diffusione di questo nuovo tipo di negozio".

I nuovi negozi di vicinato saranno aperti tutti i giorni da lunedì a sabato dalle 8 alle 20 e la domenica dalle 9 alle 13 e offriranno un assortimento di oltre 2.500 referenze di vario genere, dai prodotti freschi, secchi e surgelati a carne e pesce confezionati in atmosfera controllata a prodotti per la casa e l'igiene.

"E' un servizio nuovo pensato per la spesa di quartiere - ha aggiunto Ernesto Dalle Rive, presidente di Nova Coop - che abbiamo pensato per andare incontro al cambiamento del mercato al consumo. Dedicato soprattutto a chi deve comprare qualcosa al volo durante il lavoro o alla sera tornando a casa, magari per completare la spesa grande del weekend fatto nei ipermercati. Ma anche per chi abita nei pressi del negozi che comunque offrono tutto il necessario".

Come tutti i negozi Coop anche i nuovi punti vendita InCoop aderiscono al programma di contrasto alla povertà alimentare 'Buon Fine', che recupera e redistribuisce alle onlus del territorio tutti i prodotti edibili, ma non più commerciabili.

In corso Inghilterra le merci saranno ritirate dall'Arci, in via Madama Cristina dalla Casa del Quartiere di San Salvario.

