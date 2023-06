Niccolo' Fabi apre il Monfortinjazz il 9 luglio

(ANSA) - TORINO, 28 GIU - Niccolo' Fabi inaugura, domenica 9 luglio, la 47/a edizione di Monfortinjazz con concerto acustico in solo, un viaggio intimo nei brani più noti del suo repertorio. Cantautore, produttore e polistrumentista, dal 1997 ad oggi, Niccolò Fabi ha costruito un percorso incentrato sulla ricerca della libertà espressiva. Con più di 90 canzoni, 9 dischi in studio, 2 raccolte ufficiali, 1 progetto sperimentale come produttore, 1 disco di inediti con la super band Fabi Silvestri Gazzè, 2 Targhe Tenco per "Miglior Disco in Assoluto", dopo 25 anni di musica Niccolò Fabi oggi è considerato uno dei più importanti cantautori italiani.

Il programma di Monfortinjazz prosegue il 14 luglio con John Butler, il 15 con Stefano Bollani trio, il 22 con Tower of Power per finire il 2 agosto con Carmen Consoli. (ANSA).