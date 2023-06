Infortuni sul lavoro, Cgil ha consegnato a Cirio 25 esposti

(ANSA) - TORINO, 28 GIU - Un presidio sotto il grattacielo della Regione Piemonte per parlare di sicurezza sul lavoro e denunciare "le carenze delle iniziative di controllo e prevenzione", con consegna al presidente Alberto Cirio di 25 esposti presentati alle Asl nei giorni scorsi dalle rappresentanze Rls e Rlst. A promuoverlo, questo pomeriggio, la Cgil Piemonte che vuole, con questo gesto, "sensibilizzare l'attenzione della Regione - ha spiegato il segretario Giorgio Airaudo - e chiedere che faccia sì che partano tempestivamente i corsi di formazione per gli 80 nuovi ispettori che arriveranno in Piemonte il 10 luglio". "Quest'anno - ha ricordato Airaudo - siamo la terza regione per numero di morti sul lavoro, 21 nel primo quadrimestre. Noi ribadiamo che più ispettori e ispezioni riducono infortuni e morti, vanno quindi fatte prima, per prevenire, e non dopo che è successo qualcosa. Abbiamo presentato alle Asl questi primi esposti che ora consegniamo a Cirio politicamente, perché ci aspettiamo che nei poteri che ha la Regione si sollecitino le ispezioni e si attivino le formazioni".

"Ricevere da parte vostra che siete sul campo, una segnalazione così documentata sarà di aiuto per tutti noi", ha risposto Cirio che ha ricordato la convocazione, qualche mese "qualche mese fa, del Tavolo regionale sicurezza sul lavoro.

Abbiamo tante cose buone ma dobbiamo fare in modo che non restino sulla carta. La tutela della vita è una priorità, un fattore di civiltà e questa documentazione - ha assicurato - non andrà in un cassetto ma la analizzerò è cercherò di dare puntale riscontro". (ANSA).