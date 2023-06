In salvo una marmotta trovata nel centro di Cuneo

(ANSA) - CUNEO, 28 GIU - Si aggirava nelle aiuole della centralissima piazza Galimberti a Cuneo un esemplare di marmotta recuperato, nel primo pomeriggio, dai tecnici del Centro Recupero Animali Selvatici di Bernezzo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, la Guardia Forestale e i Vigili del Fuoco.

Non è chiaro come l'animale sia giunto fin lì, per poi nascondersi, spaventato, tra la vegetazione di uno spartitraffico. La sua presenza era già stata notata nella serata di ieri da un turista di passaggio. Ad allertare le autorità ha provveduto un passante. La marmotta è stata affidata al Cras in vista del successivo reinserimento in montagna.

(ANSA).