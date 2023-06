Gam Torino tra i vincitori dell'Italian Council 2023

(ANSA) - TORINO, 28 GIU - La Gam di Torino è tra i vincitori dell'Italian Council 2023 (programma di promozione internazionale dell'arte italiana della Direzione Generale Creatività Con temporanea del Mic) per la realizzazione di due mostre di Luca Bertolo in Francia, al Ceaac di Strasburgo e presso l'Atelier Meisenthal in Alsazia.

Grazie ai fondi dell'Italian Council 2023, la Gam realizzerà due mostre monografiche dedicate al lavoro di Luca Bertolo, curate da Alice Motard, direttore del Ceaac ed Elena Volpato, Conservatore e Curatore della Gam torinese.

Si terranno al Ceaac di Strasburgo (dal 14/6/2024) e a Meisenthal presso l'Atelier Meisenthal (dal 15/06/2024). Alla base del lavoro artistico di Bertolo c'è il concetto di 'esitazione', contrapposta ad ogni possibile assertività dell'arte. A Strasburgo si mostrerà un'ampia antologica dei suoi lavori più importanti realizzati tra il 2005 e il 2023; a Meisenthal, spazio che fu uno studio d'artista, si esporranno alcune serie di disegni e fotografie, realizzate tra il 1992 e il 2022, in parte ancora inedite. (ANSA).