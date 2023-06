Al Museo Egizio una notte gourmet con gli chef stellati

(ANSA) - TORINO, 28 GIU - Il Museo Egizio ospita lunedì 3 luglio nove ristoranti della Guida Michelin. Tra i sette stellati ci sarà lo chef Michele Minchillo del ristorante Vitium di Crema, unica Stella Michelin in tutta la provincia di Cremona. Minchillo parteciperà per la prima volta a Degustando, un evento ideato dall'agenzia di comunicazione e organizzazione eventi To Be.

"L'abbinamento tra cucina e arte è per me di grande interesse, come dimostra il lavoro di contaminazione e comunicazione che abbiamo costruito intorno alle opere del pittore fiammingo Abraham Mignon che ha ispirato il nostro menu" afferma lo chef Michele Minchillo. "Cucinare all'interno del Museo Egizio sarà per me speciale, così come confrontarmi con i colleghi e i professionisti coinvolti che stimo e che seguo da tempo. Il lavoro del cuoco ha senso solo se immaginato così, come scambio continuo di idee e conoscenze". (ANSA).