Accordo Politecnico Torino-Wabtec in ambito ferroviario

(ANSA) - TORINO, 28 GIU - Il Politecnico di Torino e Wabtec Corporation hanno firmato un accordo triennale per sviluppare una collaborazione strategica mirata a promuovere progetti condivisi di ricerca, innovazione e formazione nell'ambito del trasporto ferroviario.

Il Politecnico di Torino, tra le migliori università tecniche in Europa nei principali ranking internazionali, forma professionisti e professioniste nei settori dell'Ingegneria, dell'Architettura, del design e della pianificazione territoriale.

Wabtec Corporation è da oltre 150 anni un fornitore leader a livello mondiale di tecnologie, attrezzature, sistemi, soluzioni digitali e servizi a valore aggiunto per le industrie ferroviarie di trasporto merci e passeggeri, nonché per i mercati minerario, marino e industriale. Inoltre è leader mondiale nella decarbonizzazione e nella creazione di soluzioni sostenibili per il trasporto su rotaia.

"il comparto del trasporto ferroviario - dice il rettore del Politecnico, Guido Saracco - è storicamente strategico in molte zone del Piemonte, quindi la sinergia con Wabtec sarà fondamentale e permetterà ai nostri studenti di rispondere con facilità alle richieste del mercato del lavoro e di inserirsi in contesti anche internazionali con ottime possibilità di crescita". "Wabtec è entusiasta di partecipare alla creazione di opportunità reali per i giovani ingegneri di crescere nel modo ferroviario. Vogliamo trasmettere tutta la nostra attenzione alla sostenibilità ambientale, e mettere a disposizione la nostra esperienza per formare il futuro dell'industria ferroviaria" aggiunge Paolo Pagliero, Group Vice President, Engineering Transit. (ANSA).