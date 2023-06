A Villa Sassi le sfilate della Torino Fashion Week

(ANSA) - TORINO, 28 GIU - Per il secondo anno di fila, la storica dimora Villa Sassi ospita la Torino Fashion Week.

L'appuntamento annuale, ideato da Claudio Azzolini e organizzato da TModa con il supporto di Cna Torino e il sostegno della Camera di Commercio di Torino, dà spazio - dal 26 giugno al 2 luglio - a brand emergenti, giovani stilisti e piccole e medie imprese, attraverso sfilate, incontri e workshops.

"Sono felice che anche quest'anno l'evento si tenga negli splendidi spazi della Villa torinese ai piedi della basilica di Superga" spiega Azzolini. "Villa Sassi e la Torino Fashion Week hanno molto in comune. In seguito a un passato di grandi fasti, tutte e due hanno attraversato dei periodi difficili. Il loro riposizionamento all'interno del panorama torinese ha richiesto sicuramente molti sforzi, ma alla fine ha riservato per entrambe anche grandi soddisfazioni".

"La kermesse è vero e proprio viaggio nello stile e noi di Villa Sassi abbiamo l'occasione e l'orgoglio di inaugurarla" racconta Patrizia Reviglio, la proprietaria della dimora seicentesca. "Dalla sartoria tradizionale, caratterizzata dalle lavorazioni ai ferri e all'uncinetto, a quella di frontiera, che prevede veri e propri abiti scultura, al confine con il mondo dell'arte, l'evento sarà sicuramente l'occasione perfetta per celebrare la creatività. La stessa creatività è l'ingrediente chiave delle ricette che Alessandro e Roberto hanno pensato ad hoc per la Torino Fashion Week, nel primo caso ispirandosi alle tendenze del momento e nel secondo caso alla classicità". Oltre a fare da sfondo alle passerelle Villa Sassi per la prima volta dedica alla manifestazione un dessert e un cocktail tematici, disegnati da Cloud9, l'american bar della Villa. (ANSA).