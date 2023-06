Sere Fai d'Estate nei beni del Piemonte da luglio ad agosto

(ANSA) - TORINO, 27 GIU - Tornano anche in Piemonte da giugno ad agosto le Sere Fai d'Estate, un ricco calendario di appuntamenti nei Beni del Fai - Fondo per l'Ambiente Italiano Ets, che coniuga la bellezza dei siti con la musica, l'arte e lo spettacolo.

In Piemonte sono coinvolti tre luoghi, il Castello con il Parco di Masino a Caravino, in provincia di Torino, il Castello della Manta, nel cuneese, e Villa Flecchia a Magnano nel biellese. Più l'Oasi Zegna a Trivero (Biella), di proprietà della famiglia Zegna, ma patrocinato dal Fai.

Il millenario Castello e Parco di Masino si potrà ammirare in via straordinaria al calar del sole, dalle 18 alle 22, tutti i venerdì con visite guidate tra saloni affrescati, camere e appartamenti privati, salotti e terrazze panoramiche, ma anche spuntini di prodotti e vini locali. Il 7 e il 28 luglio, inoltre, il Salone da Ballo accoglierà due concerti in collaborazione con l'orchestra Contrametric Ensemble. L'11 e il 12 agosto al Castello torna anche un 'grande classico' dell'estate del Fai, gli appuntamenti di Astronomi per una notte, a cura degli astrofili dell'associazione Celestia Taurinorum.

Aperto tutti i venerdì di luglio e agosto, oltre a sabato 12, domenica 13 e lunedì 14 agosto anche il Castello della Manta con visite speciali in notturna, picnic al tramonto, passeggiate a lume di candela, camminate con la luna piena alla scoperta della riserva della biosfera del Monviso - MaB Unesco e dell'ambiente che circonda il castello. Il 9 e il 10 in occasione della notte di San Lorenzo, anche il Castello della Manta proporrà Astronomi per una notte, mentre a Villa Flecchia la manifestazione dedicata alle stelle sarà il 13 agosto.

All'Oasi Zegna, infine va in scena 'Obiettivo Orchestra' con un concerto di musica classica alla Cascina Caruccia, il 5 agosto. Anche quest'anno la Rai è main media partner del programma estivo del Fai. (ANSA).