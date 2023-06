Monte Verità di Stefan Jager, storia di un' Utopia del '900

(ANSA) - TORINO, 27 GIU - Monte Verità' di Stefan Jäger, nelle sale italiane dal 29 giugno, è la storia di una delle grande Utopie del '900. Il film, girato tra la Svizzera e il Piemonte, e distribuito da Draka Distribution, riprende infatti la storia vera di un gruppo di persone, intellettuali, artisti provenienti da tutto il mondo, tra cui molte donne, mosse da un grande spirito di libertà e di ribellione alle regole borghesi, che si riunì sulle montagne sopra Ascona, in Svizzera.

Un luogo che si chiamerà Monte Verità e che da allora è meta di chi, come lo stesso regista ha ammesso, vuole studiare quel gruppo d'avanguardia, che tra l'altro ispirò il movimento hippyes degli anni '60, ma anche da chi si chiede cosa e quanto sia cambiato da allora, soprattutto per quanto riguarda le donne. Monte Verità fu anche una delle prime comunità di nudisti e vegetariani.

Il film, una coproduzione Italia, Svizzera, Germania e Austria, supportata in Italia da Film Commission Torino Piemonte, ha come protagonista la figura immaginaria di una giovane moglie e madre di due figlie, Hanna Leitner, interpretata da Maresi Riegner, che soffre l'oppressione della vita matrimoniale e della società borghese e che decide di lasciare Vienna e raggiungere la comunità di Ascona sul monte Monescia, ribattezzato Monte Verità, tra le prime comunità di nudisti e di vegani. Un luogo di libertà, frequentato da personaggi come Herman Hesse, Otto Gross, Isadora Duncan, nel quale Hanna ritrova la sua vera natura e la sua passione, la fotografia, che il marito non le aveva permesso di coltivare perché non si distraesse dalle sue mansioni di madre e moglie.

