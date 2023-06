Michele Placido chiude la 25/a edizione di Echos

(ANSA) - TORINO, 27 GIU - Michele Placido, accompagnato sul palco dal duo pianistico formato da Marco Schiavo e Sergio Marchegiani, chiude il 29 giugno a Casale Monferrato la 25/a edizione del festival Echos, la rassegna itinerante del Monferrato organizzata dall'Associazione Musicale Ondasonora Aps e diretta da Sergio Marchegiani, che quest'anno ha offerto un calendario di 20 appuntamenti con progetti speciali e ospiti di fama internazionale.

Per il gran finale del Festival è stato scelto lo spettacolo 'Il sosia. Vita pubblica e privata di Franz Schubert, musicista', testo appositamente scritto da Stefano Valanzuolo per Michele Placido e per il duo pianistico Schiavo- Marchegiani. Lo spettacolo, che ha debuttato a Sorrento nell'agosto 2022, è un'indagine in forma di racconto romantico su un genio della musica, nella cui vicenda la dimensione intima e quella artistica si intrecciano in modo affascinante.

L'immagine di Echos 2023, realizzata dall'art designer Danilo Seregni, è anche la copertina di un volume che celebra il venticinquennale del festival, 'Echos, 25 anni in viaggio tra Luoghi e Musica". (ANSA).