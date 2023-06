Brucia mietitrebbia in un campo di grano dell'Alessandrino

(ANSA) - ISOLA SANT'ANTONIO (ALESSANDRIA), 27 GIU - I vigili del fuoco del distaccamento di Tortona (Alessandria) sono intervenuti in un campo di frazione Casonini a Isola Sant'Antonio per spegnere l'incendio di una mietitrebbia. Le fiamme, le cui cause sono da accertare - hanno interessato gran parte dell'attrezzatura agricola. Sul posto anche l'autobotte della centrale di Alessandria per garantire il rifornimento idrico durante le successive operazioni di bonifica. (ANSA).