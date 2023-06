'Ragazzi in città', concluso percorso di educazione all'immagine

(ANSA) - TORINO, 26 GIU - Due scuole medie, una a Mirafiori e una in Barriera di Milano, una scuola superiore nel centro della città, tre realtà culturali, due formatori d'eccezione e tante proiezioni diffuse che hanno coinvolto centinaia di studenti e decine di docenti generando molteplici idee e storie da raccontare.

È il punto di partenza della terza edizione del progetto Ragazzi in città - la cui restituzione pubblica sarà il 27, il 28 e il 29 giugno a Torino al Centro Studi Sereno Regis, Arena Monterosa e Cascina Roccafranca, con tre proiezioni aperte alla cittadinanza - che ha coinvolto studenti delle scuole medie Alvaro-Gobetti di Mirafiori e G.B. Viotti di Barriera di Milano e le scuole superiori del Convitto Nazionale Umberto I e del Liceo Scientifico Einstein. I ragazzi e i professori hanno seguito un percorso di educazione all'immagine arricchito dagli interventi del regista Giovanni Piperno (tra i suoi film 'Le cose belle' del 2013) e dello sceneggiatore Pier Paolo Piciarelli (autore di 'Zoranì' del 2014 e della serie tv Imma Tataranni - Sostituto procuratore). Nel dialogo con gli studenti sono state affrontate temi come i sogni e bisogni delle nuove generazioni, l'identità, la memoria del territorio, la nonviolenza, l'immigrazione e l'ambiente. "I ragazzi si sono messi in gioco con grande impegno", dice Piperno.

"Ragazzi in città coniuga due elementi nodali - dichiara Valentina Noya coordinatrice del progetto e vice presidente dell'Associazione Museo Nazionale del Cinema (Amnc) - da una parte agire in territori periferici e dall'altra offrire possibilità formative per le nuove generazioni". Il progetto è curato da Amnc, Centro Studi Sereno Regis e Unione culturale Franco Antonicelli con il sostegno del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero della Cultura. (ANSA).