Osanna, musei hanno futuro purché si raccontino in modo nuovo

(ANSA) - TORINO, 26 GIU - "Certo che i musei avranno un loro futuro. Anzi io credo che il loro successo sia destinato a crescere nei prossimi decenni. Purché sappiano raccontarsi e offrirsi in modo contemporaneo e nuovo. La digitalizzazione non li sta affossando, anzi, il ricorso al digitale operato dai musei durante la pandemia ha portato ad una loro maggiore conoscenza, prova ne sia l'aumento del 25% del pubblico rispetto al 2019, soprattutto tra i giovani under 30". Lo ha detto Massimo Osanna, direttore generale Musei del Ministero della Cultura, oggi a Torino in dialogo con il direttore del Museo Egizio, Christian Greco nell'ambito della rassegna di incontri 'What's a museum?' promossa dallo stesso Greco.

"I musei sono luoghi di materialità, sono un patrimonio di storia e di piacere che va comunicata al più alto numero di persone - ha aggiunto Osanna - devo aprirsi il più possibile anche al mondo della scuola e della ricerca, Pochi paesi al mondo hanno il nostro patrimonio museale, che è anche un'occasione incredibile per una didattica più viva e interessante. Mi piacerebbe che gli studenti universitari e non solo li vivessero come 'aule' nelle quali approfondire certi temi, fare ricerca e conoscere dal vicino la bellezza e la storia".

"Gli studenti di Medicina per il quarto anno devono entrare in ospedale - ha detto Greco - gli studenti delle materie umanistiche, di arte, archeologia, storia potrebbero studiare il quinto anno all'interno dei musei".

Osanna e Greco hanno poi sottolineato come sempre più le persone amino 'il dietro le quinte' degli eventi culturali e come i musei potrebbero far conoscere di più il loro modo di fare ricerca, di organizzare collezioni, mostre. "I ragazzi, gli studenti non vanno 'deportati' nei musei - hanno concluso i due esperti - ma coinvolti in prima persona. E male fa chi, forse provocatoriamente, dice che i musei andrebbero chiusi alle masse, al contrario devono diventare luoghi di piacere e di festa dell'immaginazione e della cultura". (ANSA).