FI: Piemonte, mille iscrizioni nelle Giornate del tesseramento

(ANSA) - TORINO, 26 GIU - In occasione delle Giornate del Tesseramento, sono state più di mille in Piemonte le iscrizioni a Forza Italia. Per il coordinatore regionale, senatore azzurro e ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, "si tratta di un vero e proprio boom di adesioni al partito che, come dimostrano anche i dati dei sondaggi, mantiene la sua grande attrattività".

"Il popolo moderato continua a riconoscersi negli ideali cattolici, liberali e riformisti del presidente Silvio Berlusconi che, come ribadito con la Festa Azzurra di sabato a Novara, stiamo portiamo avanti con rinnovato slancio - aggiunge Zangrillo - Grazie a tutto il partito per il grande impegno di questo fine settimana e grazie al nostro responsabile nazionale Adesioni, Tullio Ferrante, per il prezioso lavoro di coordinamento". (ANSA).