Cospito, tra indagati per il corteo a Milano anche uno svizzero

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - I sei provvedimenti emessi a carico degli anarchici per gli scontri dell'11 febbraio scorso durante un corteo a Milano in solidarietà con Alfredo Cospito, allora detenuto a Opera (Milano) e oggi a Sassari, riguardano due giovani di 28 e 26 anni a cui è stato imposto il divieto di dimora a Milano con obbligo di presentazione due volte alla settimana alla Polizia giudiziaria competente per territorio.

Poi tre donne di 28, 29 e 31 anni che hanno avuto l'obbligo di dimora rispettivamente nei comuni di Novara, Olgiate Olona (Varese) e Malnate (Varese).

A un cittadino svizzero di 31 anni è stato infine imposto il divieto di dimora a Milano con la proibizione di trattenersi a qualsiasi titolo in città. (ANSA).