Casa della Salute apre nuovo poliambulatorio ad Asti

(ANSA) - ASTI, 26 GIU - Casa della Salute ha aperto un poliambulatorio ad Asti, la diciottesima struttura dell'azienda genovese tra Liguria e Piemonte. La nuova struttura è stata inaugurata oggi in Corso Don Minzoni 61, alla presenza dell'amministratore delegato Marco Fertonani e delle istituzioni cittadine.

"Con l'inaugurazione del centro di Asti, che si aggiunge alle strutture di Alessandria e Biella (Sandigliano), rafforziamo ulteriormente la nostra presenza in Piemonte, ponendoci come punto di riferimento per le comunità locali e operando in un rapporto di stretta sinergia e complementarità con it Sistema Sanitario Nazionale", ha detto Fertonani.

Oltre a un punto prelievi ad accesso diretto, presso il poliambulatorio di Asti saranno disponibili visite specialistiche di cardiologia, chirurgia generale, chirurgia vascolare e altro. (ANSA).