Calcio: Torino avvia campagna abbonamenti con prezzi bloccati

(ANSA) - TORINO, 26 GIU - Il Torino calcio ha aperto la campagna abbonamenti. Da oggi i tifosi granata potranno sottoscrivere la tessera per le gare interne della stagione 2023/2024. Con lo slogan "Un solo colore", il club di via Arcivescovado punta a migliorare il dato dello scorso anno, meno di 6mila abbonamenti. La società ha bloccato i prezzi rispetto alla stagione precedente, offrendo tariffe speciali ai vecchi abbonati che confermeranno il proprio posto entro il 29 luglio, e ha studiato nuove promozioni: per gli studenti universitari, una tessera in curva Primavera costerà 99 euro. Offerte anche per donne e Under 18, i tifosi potranno sottoscrivere l'abbonamento alle casse dello stadio Olimpico Grande Torino oppure attraverso i rivenditori online autorizzati. (ANSA).