Quattordio capitale del Colore con gli artisti dell'urban art

Per tutto questo fine settimana si è lavorato, proseguendo la collaborazione tra Comune e la galleria milanese Tradedarts, direzione artistica dell'evento. Dieci gli artisti impegnati: tra loro Andrea 'Emeid' Ranieri da Ortona (Chieti), che su una nicchia esterna del muro del cimitero, ha creato un gomitolo a forma di cuore, da cui partono diversi fili, raccolti da una mano.

"Ogni persona ha un legame particolare con qualcosa di importante, dalla città di provenienza, un sentimento, un'emozione, tutto riconducibile al cuore", spiega l'artista, per la prima volta nella 'Capitale del Colore'.

PPG Industries Italia, main sponsor, partecipa con il progetto Colorful Communities per impreziosire le comunità del territorio in cui hanno sede uffici aziendali e centri produttivi del gruppo. I dipendenti volontari hanno disegnato 2 opere in piazza San Giovanni Bosco e via Montebello.

Nel 1984 Quattordio ospitò un evento di graffiti writing con i migliori artisti americani dell'epoca (Rammellzee, Phase 2, Delta 2, Ero), diventati poi nel tempo vere icone del settore.

