Piemonte: Molinari, Cirio è il candidato naturale

(ANSA) - CHIVASSO (TORINO), 25 GIU - "Per la Lega, Cirio è il candidato naturale per proseguire il lavoro, lo diciamo da mesi, e siamo molto felici che qualche settimana fa abbia sciolto le riserve. La squadra che vince e lavora non si deve cambiare".

Così il rieletto segretario piemontese della Lega Riccardo Molinari, a proposito delle Regionali del 2024, a margine del congresso regionale di Chivasso. A proposito della lista civica a sostegno del candidato Cirio, "ha tutto il diritto di farla ed è giusto farla perché i nostri governatori in Lombardia, in Veneto, in Friuli le hanno fatte. Deve essere una lista che allarga il perimetro del centrodestra, quindi siamo d'accordo su una lista civica di Cirio che vada a raccogliere esperienze esterne al centrodestra. Saremmo invece più critici - ha concluso Molinari - se fosse un contenitore nel quale si spostano esponenti politici che già hanno un partito di riferimento". (ANSA).