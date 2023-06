Villafranca d'Asti, allestite 5 casette per la lettura

(ANSA) - ASTI, 24 GIU - A Villafranca d'Asti sono state allestite cinque casette di libri, Micro punti di lettura che attingeranno dal patrimonio della Biblioteca Civica "Paolo Luotto" (ottomila titoli) e non. "Lo spirito dell'iniziativa sarà pienamente realizzato se chi prenderà un libro ne lascerà un altro, in modo da creare un continuo ricambio nell'offerta di lettura" sottolinea l'assessore alla Cultura, Delfina Noto.

Le librerie circolari si trovano nel centro storico e nelle borgate. Alcune casette sono dotate di una seduta in modo da favorire la sosta dei lettori per una scelta senza fretta dei volumi da prendere e lasciare. (ANSA).