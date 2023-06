Raduno paracadutisti, allo stadio di Asti atterra il bandierone

(ANSA) - ASTI, 24 GIU - Si è concluso il pomeriggio di lanci dei paracadutisti allo stadio di Asti, in occasione del 29esimo raduno nazionale.

I lanci di oggi pomeriggio hanno visto protagonisti Claudio Borin, Alessandro Boano, Corrado Di Pietro, Paolo Filipponi, Lamberto Agostinelli, Arnaldo Tavola, Bruno Leonardo, Ciro De Donato, Renzo Carlini, Vincenzo Creda, Bruno Scajola. In particolare, è atterrato allo stadio, sorretto dai paracadutisti Filipponi e Borin, il Bandierone, da oltre 1600 metri quadri.

Sabato sera si terrà la sfilata nel centro città di una rappresentanza del mondo del Palio di Asti da parte di Rioni, Borghi e Comuni. Alle 22.30, in piazza Alfieri, è in programma un lancio notturno di paracadutisti.

La tre giorni del raduno dei parà si conclude domenica mattina con la sfilata.